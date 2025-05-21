脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（32）が20日、Instagramを更新。キャップをかぶった笑顔の最新ショットに反響が寄せられている。【映像】療養中の清原翔（複数カット）2013年から「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務め、2019年にはNHK連続テレビ小説『なつぞら』に出演するなど、多方面で活躍していた清原。しかし2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。手術から約2年8カ月後と