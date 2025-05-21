俳優の永尾柚乃、Travis Japanの中村海人が21日、都内で行われたディズニーのアニメーション映画を実写化した『リロ＆スティッチ』（6月6日公開）の吹替版 完成披露報告会に参加した。【集合カット】アロハ〜！南国風で決めポーズした中村海人、MOMONAら豪華声優陣たち本作で、永尾はいつもひとりぼっちの少女・リロ役の、中村はリロとナニの姉妹を見守る青年デイヴィッド役の吹替を担当。Travis Japanは、日本版エンドソング