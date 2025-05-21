ニューカッスル・ユナイテッドにサウジアラビアの魔の手が迫っている。『GOAL Brasil』のライサ・シンプリシオ氏によると、アル・イテハドは今夏ニューカッスルに所属するブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスの獲得を目指すという。2022年1月にオリンピック・リヨンからニューカッスルに完全移籍を果たしたギマランイス。加入後は主力として活躍しており、今季もここまでプレミアリーグ37試合に先発出場し、5ゴール6アシスト。UE