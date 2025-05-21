レアル・マドリードで活躍するブラジル代表FWは去就が注目されている。『GOAL Brasil』のチアゴ・フェルナンデス氏によると、チェルシーは今夏の移籍市場でレアル・マドリードに所属する24歳のブラジル代表FWロドリゴ・ゴエスを獲得する可能性があるという。サントスの下部組織出身であるロドリゴは2017年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2019年7月にはレアル・マドリードに完全移籍。加入以降は主力として活躍しており