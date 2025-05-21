うそ電話詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害を減らそうと防犯ボランティアなどが山口市で高齢者世帯や事業所を訪問し対策を呼びかけました。山口市嘉川地区で山口南署の警察官と地域の防犯ボランティアが高齢者宅25世帯に対し戸別訪問をしました。「不審な電話かかってきたことありますか？」「よくありますよ」うそ電話詐欺に多く使われる国際電話の利用休止を案内をするなどして被害にあわないよう注意を呼びかけました。本来