元テレビキャスターの辛坊治郎氏が2025年5月21日にXで、大阪・関西万博の会場内で起こっている「虫の大量発生」を問題視する意見に対して異論を唱えた。日本国際博覧会協会（万博協会）の広報報道課は取材に対し、ハエの一種である「ユスリカ」が大量発生していると説明している。「辛坊さんの万博愛」「虫がいない方が良いです」SNSでは、大屋根リングの柱に虫が大量発生しているという投稿が話題に。不快感を露わにしたり対策を