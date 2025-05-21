静岡･沼津市の菓子製造会社から、約3億9000万円を横領したとして、元経理担当の61歳の男が逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、兵庫県に住む警備員で61歳の男です。警察によりますと、容疑者の男は、2024年4月から11月までの間、複数回に渡り、沼津市の菓子製造会社の預金口座から、現金約3億9000万円を横領した疑いが持たれています。容疑者の男は、20回以上にわたり、自分の口座に現金を振り込んだとみられ、多い