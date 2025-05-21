歌手の浜崎あゆみさんは5月21日、自身のInstagramを更新。リハーサル中の様子を披露しました。【写真】ボディライン際立つ浜崎あゆみ「どんどん可愛いさも進化」浜崎さんは「今日は香港公演のチケットリリース日でした」とつづり、6枚の写真を投稿。リハーサル中のオフショットを掲載しました。ぴっちりとしたトレーニングウエアを着用し、ボディラインの美しさが際立っています。また「15分でSOLD-OUTとなり、香港TAそして世界各