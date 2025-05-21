JR九州によると、21日午後2時43分ごろ、久大線筑後大石〜夜明で列車がシカと衝突した。この影響で同7時現在、同線西小倉〜大分と鹿児島線小倉〜博多の上下線で列車に遅れが発生している。▶JR九州・運行情報