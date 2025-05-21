アイドルグループ・乃木坂46の梅澤美波（26歳）と、遠藤さくら（23歳）が、日本最大級のヴィンテージの祭典「VCM VINTAGE MARKET」をレポート。グループの公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で公開された。「CLASSY.」レギュラーモデルの梅澤と、「non-no」の専属モデルの遠藤がイベントを訪れると、冒頭から大量のアイテムに圧倒され、1店舗目から梅澤はジャケットを購入、早速イベントを満喫する。途中、イベントを主催するV