非常食にもなるキャラクターコラボ缶詰パン「with YOU BREAD」シリーズの第1弾として、大人気TVアニメ『ダンジョン飯』の缶詰パンが登場。受注生産での販売で、2025年5月8日〜5月22日まで「eeo Store online」にて発売中だ。異色の人気“グルメファンタジー”作品『ダンジョン飯』は、2014年から2023年まで『ハルタ』にて連載された漫画作品で、2024年にアニメ化された。ファンタジー作品やRPGなどに出てくるバジリスクやスライム