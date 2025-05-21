俳優でプロ雀士、麻雀プロリーグ「Mリーグ」のTEAM RAIDEN／雷電に所属する萩原聖人（日本プロ麻雀連盟）が21日、自身のインスタグラムを更新し、この日チームのお疲れ会を“球界No1のピッチャー”が開いてくれたことを明かし、感謝をつづった。【写真】雷電お疲れ会に現プロ野球界NO1投手が登場！昨季は第8位でレギュラーシーズン敗退し、今季も続けばレギュレーションで選手入れ替えの危機にあったTEAM RAIDEN／雷電。今シー