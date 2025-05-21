将棋の竜王戦を主催する日本将棋連盟と読売新聞東京本社が、指し手記録（棋譜）を許可なくユーチューブで動画配信され損害を受けたとして、配信者に計約1600万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、「営業上の利益の侵害に当たる」として、配信者に対し、読売新聞へ約840万円を支払うよう命じた。判決によると、読売新聞は将棋連盟と棋譜を独占的に管理する契約を締結。第三者が利用する際には、許諾料を支払うガイ