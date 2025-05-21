日本野球機構（ＮＰＢ）は２１日、マイナビオールスターゲーム２０２５（７月２３日＝京セラ、同２４日＝横浜）のファン投票第１回中間発表を行った。両リーグを通じて最多得票は阪神・森下の６万２６３７票で、パ最多はオリックス・太田の５万９４５６票となっている。西武からはここまで８試合連続ハイクオリティー・スタート（７回以上を自責点２以内）をマークし４勝１敗、防御率０・５９の今井達也投手（２７）が２万９