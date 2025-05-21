メ～テレ（名古屋テレビ） 20日から岐阜県を訪問されている秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまは21日、園芸の専門学校「国際園芸アカデミー」を訪れ、フラワーアレンジメントを体験しました。 淡い緑色のワンピースに身を包んだ佳子さまは、午前、可児市で開かれた全国都市緑化祭の記念式典に出席されました。 「この2日間、新緑に彩られた山を背景として流れる川と、そのほとりに根を張る草木の若葉が