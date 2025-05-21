「何とも言えない良い表情笑」元AKB48でYouTuberの鈴木優香がXを更新。?ちょっと危うげな?姿を披露し、話題を集めている。「世界一信用できない美容院にきてしまいました、、」とコメントを添えて、親族と思われる小さな男の子が左手にハサミ、右手にクシを持ち、美容師のような雰囲気で髪の毛をカットするようなショットを投稿。鈴木はヘアアイロンを手にどこか心配そうな表情を浮かべている。「これ甥っ子だよ！散らかってる