ドコモ絵文字がついに終了！26年の歴史に幕NTTドコモは21日、同社が販売するスマートフォン（スマホ）などの携帯電話端末に搭載されている独自の「絵文字」（以下、ドコモ絵文字）を2025年6月下旬以降に発売する機種から終了するとお知らせしています。同社では昨今の端末の絵文字の利用状況を鑑みて提供を終了することにしたということです。なお、利用機種によって提供終了時期および継続利用可否が異なるとのことで、2025年6月
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