Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube 最近のイヤホンはどれも高水準。音質も良いし、ノイズキャンセリングも快適。ただ、ハズレが少ないだけに、どれも似たような仕上がりで、個性に欠けると感じてしまうことも……。今回は、そんな中でも「イヤホンに対する価値観が変わった…！」と感じさせてくれたイヤホンをご紹介します。圧倒的な音質の良さTechnicsの「EAH-AZ100」は、圧倒的