８日、成都イトーヨーカ堂双楠店で取材に応じる山本義岳・董事兼リーシング部部長。（成都＝新華社記者／単濤）【新華社成都5月21日】イトーヨーカ堂が中国四川省で展開する成都伊藤洋華堂は今年、成都での1号店開業から28年目を迎えた。創業以来、「お客さま第一」の経営理念を掲げ、昨年は四川省内8店舗で年間約40億元（1元＝約20円）の売り上げを達成。質の高い商品やサービスで消費者の支持を得るとともに、地域経済との連携