【モデルプレス＝2025/05/21】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月21日、自身のInstagramを更新。グアムでの水着姿を披露した。【写真】IVEレイ、可愛すぎる水着姿◆レイ、グアムでの水着ショット公開この日、レイは「a happy moment with GUAM」と添えて、グアムで過ごすオフショットを投稿した。グアムのビーチでの自撮りなどの他に、夜のプールで浮き輪に入る水着姿も公開。レイは水着と同じ柄のスイムキャ