21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比30円安の3万7230円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万7298.98円に対しては68.98円安。出来高は1513枚となっている。 TOPIX先物期近は2729.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.38ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物