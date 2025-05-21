河合塾自由が丘校前でストライキを実施した河合塾ユニオンの竹中達二委員長（左）ら＝21日午後、東京都目黒区大手予備校河合塾の講師が21日、東京都目黒区の自由が丘校の授業で15分間、ストライキを決行した。物価高を理由とした賃上げや、待遇改善を求めたがゼロ回答が続くためとしている。労働組合「河合塾ユニオン」によると、大手予備校での授業ストは異例だ。ストは、労組の竹中達二委員長（64）が講師を務める午後4時台