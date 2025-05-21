静岡県警は21日、同県沼津市の菓子製造会社「土井製菓」の口座から計約3億9千万円を自身の口座に移し横領したとして、業務上横領の疑いで、同社元経理担当の警備員奈良亮祐容疑者（61）＝兵庫県西宮市高須町1丁目＝を逮捕した。逮捕容疑は2024年4〜11月、同社の口座から複数回にわたり、計約3億9千万円を自身の口座に送金し横領した疑い。静岡県警によると、奈良容疑者は当時、経理業務全般を統括し、出納業務をしていた。