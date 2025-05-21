香川県庁を訪れた香川ファイブアローズの選手ら バスケットボールB3、香川ファイブアローズが香川県の池田知事に今シーズンの結果を報告しました。 香川県庁を訪れたのは香川ファイブアローズの生岡直人社長、近藤崚太キャプテンらです。 香川ファイブアローズの今シーズンの成績はレギュラーシーズンが41勝11敗で、17チーム中3位。2年連続でプレ&#12540