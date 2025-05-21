クレナズムが、2ndフルアルバム『a beautiful days』を本日リリースした。◆クレナズム 動画本作は、サマリータイのSSW”QLER”の「Blur」カバー、地元KBC九州朝日放送開局70周年記念楽曲「ホーム」、台湾のドリームポップバンド・I Mean Usとのフューチャリング楽曲「木村 楓」、映画『新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる！』主題歌「リベリオン」、QLERとのフューチャリング楽曲「Goodbye Goodnight」、そして、2025年にリリ