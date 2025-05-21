日本サッカー協会(JFA)は21日、フランス遠征に向けたU-19日本女子代表のメンバーを発表した。同代表は現地で「SUD Ladies Cup 2025」に参加。28日の第1戦でモロッコ、31日の第2戦でチェコ、6月3日の第3戦でフランスと対決する。以下、招集メンバー■スタッフ▽監督井尻明▽コーチ鈴木木乃実▽GKコーチ小林忍▽フィジカルコーチ石井孝典▽テクニカルスタッフ見原慧■選手GK岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)名和咲香(セレッソ