My Hair is Badが、6月25日に発売するライブ映像作品『My Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」2025.1.5 さいたまスーパーアリーナ』より「ドラマみたいだ」「ぶっこむ.com」の2曲をYouTubeで公開した。さらに、チェーン別店舗特典の詳細も発表となった。◆My Hair is Bad 画像 / 動画＜ファイヤーホームランツアー＞は、2024年7月に発売した6thフルアルバム『ghosts』を引っ提げて敢行した全26カ所28公演の全国ツ