YUKIが、2024年に開催した全国ホールツアーのファイナル・東京ガーデンシアター公演の本編を全曲収録したBlu-ray & DVD『YUKI concert tour “SUPER SLITS” 2024 東京ガーデンシアター』のジャケット写真と購入特典の詳細を公開した。◆YUKI 画像本作は、東京ガーデンシアター公演の本編を全曲収録しており、特典としてドキュメンタリー映像を収録の他、会場でしか見ることのできなかったスクリーン映像も収録しているという
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