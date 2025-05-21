サザンオールスターズが、最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録されている「神様からの贈り物」のスタジオライブ映像を本日公開した。◆サザンオールスターズ 動画このスタジオライブは、同曲のテレビ初披露となった特別番組「サザンオールスターズ スペシャル 〜テレビからの贈り物〜」（NHK総合・3月21日放送）の特別編集版。今回公開された「神様からの贈り物」は、1925年NHKのラジオからスタートした日本放送史