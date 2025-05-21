[5.21 ルヴァン杯3回戦](ヤマハ)※19:00開始主審:上原直人副審:長谷川雅、内山翔太<出場メンバー>[ジュビロ磐田]先発GK 1 川島永嗣DF 3 森岡陸DF 4 松原后DF 26 西久保駿介DF 36 リカルド・グラッサDF 38 川口尚紀MF 16 レオ・ゴメスMF 25 中村駿MF 33 川合徳孟MF 39 角昂志郎FW 20 佐藤凌我控えGK 13 阿部航斗DF 35 朴勢己DF 67 吉村瑠晟MF 23 ジョルディ・クルークスMF 50 植村洋斗MF 6 金子大毅MF 71 倍井謙MF 8 為田大貴