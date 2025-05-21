Omoinotakeが、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クールEDテーマである新曲「ひとりごと」のCDをリリースした。◆Omoinotake 動画「ひとりごと」は、最愛の人の本音に気づけなかった悲哀、日常に存在した会話が「ひとりごと」になってしまった喪失感を、何度も繰り返される転調とオリエンタルなサウンドで表現した、エモーショナルなミドルバラードとなっているという。そのCDリリースを記念して、本日20時よりOmoinotakeオフ