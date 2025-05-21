シャイトープが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に再登場した。披露するのは、現在放送中のTVアニメ「WIND BREAKER Season 2」のエンディングテーマ「It’s myself」だ。◆シャイトープ 動画本楽曲はアニメの為に書き下ろされた、信念を持って生きる姿やその想いが感じられ、前に進む勇気を与えてくれる楽曲となっているという。メンバーとともに編曲を手掛けた花井諒を迎え、4人編成による特別なアレンジで一発撮りパフォー