歌手の工藤静香が21日にインスタグラムを更新。手作り料理を投稿すると、称賛の声が多数寄せられた。【写真】工藤静香「食べ切りサイズ！」、手作り料理を披露“調理中〜盛り付け”まで（4枚）料理投稿の数々が話題を呼んでいる工藤。今回は「食べ切りサイズ！」「甘いパウンドケーキもいいけれど、ランチにはこれ！」とつづり、完成までの様子や、綺麗に盛り付けた写真を投稿。また、ストーリーズではバナナケーキを披露し