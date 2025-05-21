W不倫が取り沙汰されたヒュー・ジャックマンとサットン・フォスターが、引っ越しと思われる様子をキャッチされた。同棲をスタートさせたようだ。【写真】「おしどり夫婦だったのに！離婚したセレブの事情」フォトギャラリーMailOnlineによると、先日サットンが、米ニューヨークのチェルシー地区にあるヒューの高級マンションから出て来て、レンタル自転車CitiBikeに乗ってどこかに出かける姿をキャッチされたそう。しかもその