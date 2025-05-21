物価高対策で、石油元売りにガソリン１リットルあたり最大１０円を支給する政府の新たな補助制度が２２日に始まる。資源エネルギー庁は２１日、石油元売り各社への２２〜２８日の補助額は、小売価格が１９日時点と比べて５円下がるよう、１リットルあたり７・４円にすると発表した。買い控えによる混乱を避けるため、補助額は段階的に引き上げる。２９日以降の週は１週間ごとに原則１円ずつ増やしていき、最終的に１０円に拡大