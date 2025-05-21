元AKB48で、今年3月に行なわれた日本一のミス・キャンパスを決める「MISS OF MISS 2025」ファイナリストの奥原妃奈子（おくはら・ひなこ）が週プレよりデジタル写真集『ひなことば』をリリース！アイドルを卒業して1年半、ミスキャンの裏話や学生生活、今の心境などを語ってもらった。【写真】奥原妃奈子の水着グラビア――1年半ぶりのグラビア撮影はどうでした？奥原AKB48時代も3回しかグラビア経験がなかったので、けっこう