サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の一部メンバーは２１日、千葉市内で国際親善試合・ブラジル女子代表戦（日本時間３１日、６月３日）へ向けた自主トレを行った。この日はＤＦ熊谷紗希（３４）＝ロンドン・シティー、ＤＦ千葉玲海菜（２６）＝フランクフルト＝、ＭＦ植木理子（２５）＝ウェストハム＝、ＭＦ長野風花（２６）＝リバプール＝が参加。軽めのメニューを１時間３０分ほど行った。ＭＦ植木理子は練習後に取材