【ACKS No.MP-02 機動警察パトレイバー 1/43 AV-98 イングラム2号機 + 98式特型指揮車セット】 予約開始：5月28日14時 10月 発売予定 価格：10,780円 青島文化教材社は、プラモデル「ACKS No.MP-02 機動警察パトレイバー 1/43 AV-98 イングラム2号機 + 98式特型指揮車セット」を10月に発売する。5月28日14時より予約を開始する予定で、価格は10,780円。