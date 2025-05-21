【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アニメ『薬屋のひとりごとにて主人公の猫猫を担当する声優・悠木碧よりコメント到着！ Omoinotakeが、新曲「ひとりごと」のCDを5月21日にリリースした。 CDリリースを記念し、YouTube生配信が決定。5月21日20時より、OmoinotakeオフィシャルYouTubeチャンネルにて配信される。 「ひとりごと」は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールエンディングテӦ