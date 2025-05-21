第1回となる“日本版グラミー賞”『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）の各部門表彰が21日に発表され、「最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞」には、水曜日のカンパネラ「エジソン」が選出された。『MAJ』は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産