乃木坂46 が、夏の風物詩「真夏の全国ツアー2025」の開催を発表しました。今年の全国ツアーは、北は北海道から南は九州、そして初めての香川公演を含む全国7都市を巡る16公演、ファイナルは聖地・明治神宮野球場での4DAYSという、まさに夏を彩る大規模なイベントになります。この記事では、全国の各会場へ向かう際の、主要な駅や空港からの交通手段や所要時間、そして会場がある街の魅力など、遠征に役立つ情報をお届けします。13t