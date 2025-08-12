東京ディズニーリゾートでは、暑い季節にぴったりの“ひんやり冷たいメニュー”が続々登場！今回は、東京ディズニーシーで提供される「シェフのおすすめセット」を紹介していきます。 東京ディズニーシー／ドックサイドダイナー「シェフのおすすめセット」 発売日：2025年7月1日〜9月15日販売店舗：東京ディズニーシー／ドックサイドダイナー価格：1,540円チキン&ベジタブルの冷やし麺(塩レモン)フレンチフラ