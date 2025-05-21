岐阜県立国際園芸アカデミーで、花束作りを体験される秋篠宮家の次女佳子さま＝21日午後、岐阜県可児市（代表撮影）岐阜県に滞在中の秋篠宮家の次女佳子さまは21日、可児市の「ぎふワールド・ローズガーデン」で、全国都市緑化祭の記念式典に出席された。あいさつで「花や緑は、地球温暖化の緩和、防災に大切な役割を果たし、多様な生き物を育む場となっています。皆さまが慈しみ、守り育てていることは誠に意義深いと思います」