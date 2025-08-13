Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤È¤Ó¤Ã¤­¤ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤òÁÖ²÷¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤ò³«ºÅ¡ªº£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¦¤É¤ó(µí¥«¥ë¥Ó¡¢¥¨¥Ã¥°¡¢Æ¦Æý¥Ý¥Æ¥È¥½¡¼¥¹)¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é