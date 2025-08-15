Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤È¤Ó¤Ã¤­¤ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤òÁÖ²÷¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤ò³«ºÅ¡ªº£²ó¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥­¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¡¦¥¯¥Ã¥­¡¼¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¡¦¥¯¥Ã¥­¡¼¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Á²Á³Ê¡§600±ßÈÎÇäÅ¹