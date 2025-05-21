ガソリン定額補助のイメージガソリン価格の抑制を目的に、1リットル当たり10円を定額で補助する政府の新たな支援制度が22日始まる。第1週の22〜28日は激変緩和措置として、店頭価格が前週より5円下がるよう補助額を調整。直近の原油価格の上昇分を加味し、7円40銭を支給する。補助金は石油元売り各社に支払うため、実際の価格に反映されるのは2、3週間後になりそうだ。従来の制度では、レギュラーガソリン1リットル当たり185円