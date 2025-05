【モデルプレス=2025/05/21】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアが「東京ジュニア Next Generation 2025」を、関西ジュニアが「Boys be 8 Summer Live」を大阪府・大阪松竹座にて開催することを発表。5月21日、ジュニアの公式サイトにて発表された。【写真】東西ジュニア90人が集結◆東西ジュニア、コンサート開催決定「東京ジュニア Next Generation 2025」には、Go!Go!kidsの田仲陽成・松浦銀志・羽村仁成のほか、阿達慶・千井