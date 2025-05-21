Googleが、GoogleのAIで生成されたコンテンツを迅速かつ効率的に識別するための検証ポータル「SynthID Detector」を発表しました。SynthID Detector: Identify content made with Google’s AI toolshttps://blog.google/technology/ai/google-synthid-ai-content-detector/SynthID - our groundbreaking digital watermarking technology - has already been used 10 billion times. 🌍Today, we're introducing Synth
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