Googleが日本時間の2025年5月21日、AIを搭載したコーディングエージェント「Jules」のパブリックベータ版を公開しました。Julesには強力なコーディング能力を持つGemini 2.5 Proが搭載されています。Gemini 2.5 Pro is available in Jules, our asynchronous coding agent that can tackle complex tasks in large codebases that used to take hours. It can plan steps, modify files and more in just minutes. ⏱️