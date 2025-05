『Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)』にて、サンリオのサンリオキャラクターズと、歴史あるストリートブランド「VISION STREET WEAR(ビジョン ストリート ウェア)」とのコラボ新作アイテムを5月21日(水)AM10時から販売中です。 Ha-Li-C STORE by HYBRID「VISION STREET WEAR」コラボコラボTシャツ ■販売詳細発売日: 2025年5月21日(水)AM10時〜販売場所: Ha-Li-C STORE by HYBRID